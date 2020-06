Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele COVID ar putea reveni la un program normal de internari si consultatii. DSP, obligata sa evalueze situatia cazurilor internate. Ministerul Sanatații a cerut astazi direcțiilor de sanatate publica sa evalueze de urgența situația in spitalele care asigura asistența medicala pacienților testați…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in Franta a ajuns la 19.718, dupa anuntarea a 395 de morti sambata, in contextul in care ritmul cresterii numarului de decese a continuat sa incetineasca, iar numarul de persoane aflate la terapie intensiva a scazut, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Citeste…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța despre inregistratrea inca a cinci decese provocate de Covid-19. Printre victime se numara șeful sectiei chirurgie a spitalului de la Orhei. Bilanțul deceselor a ajuns la 67 de persoane.

- O asistenta medicala in varsta de 58 de ani de la Spitalul Militar Brașov, confirmata pozitiv COVID-19, a decedat sambata, au confirmat reprezentați ai Ministerului Sanatații. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul total al deceselor a ajuns la 291. Din primele informații, asistenta medicala,…

- Inca noua decese provocate de coronavirus au fost anuntate sambata dupa-amiaza, bilantul ajungand la 290, arata Grupul de Comunicare Strategica. Printre noile decese se afla si cel al asistentei medicale de la Spitalul Militar Brasov.

- O asistenta medicala in varsta de 52 de ani, care a murit, azi-dimineața, in jurul orei 2.00, la o unitate spitaliceasca din București, acolo unde a fost dusa acum 3 zile, in stare grava, cu elicopterul. Informatia a fost confirmata de Ministerul Sanatatii."Ministerul Sanatații confirma decesul…

- Pe data de 19 martie, asistenta a intrat in izolare alaturi de alti 22 de colegi, imediat dupa ce unul dintre pacienti a iesit pozitiv. Este vorba de primul deces cu Covid-19 din Romania. Primaria Filiasi a hotarat sa achizitioneze teste rapide de depistare a virusului, chiar daca acestea nu sunt acceptate…

- Pe data de 19 martie, asistenta a intrat in izolare alaturi de alti 22 de colegi, imediat dupa ce unul dintre pacienti a iesit pozitiv. Este vorba de primul deces cu Covid-19 din Romania. Primaria Filiasi a hotarat sa achizitioneze teste rapide de depistare a virusului, chiar daca acestea nu sunt acceptate…