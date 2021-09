Noaptea de vineri spre sambata a fost una de groaza pentru personalul medical de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Ambulantele au stat la coada in curtea spitalului cu pacienti in stare grava care necesitau internare. Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a afirmat ca principala cauza a fost infectarea […] The post Covid-19 a lovit puternic zona Moldovei. Ce s-a intamplat la Iasi este GROAZNIC! first appeared on Ziarul National .