- Covid-19 a fost un soc economic masiv, dar a fost contracarat cu un raspuns impresionant de masuri de sprijin, iar economia romaneasca a dat dovada de rezistenta si redresarea este in curs, arata rezultatele Sondajului de investitii al Bancii Europene de Investitii (BEI) 2021, conform Agerpres. Fii…

- 19 ianuarie 2022, COVID-19 in Alba. RECORD in 2022: 289 de infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore in județ 19 ianuarie 2022, COVID-19 in Alba. RECORD in 2022: 289 de infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore in județ La nivelul județului Alba, miercuri, 19 ianuarie 2022, s-au inregistrat…

- Tratamentele cu Ivermectina, Lopinavir/Ritonavir (Kaletra), Hidroxiclorochina și Azitromicina nu sunt eficiente in boala Covid-19 și nu trebuie folosite. Utilizarea acestora va poate pune viața in pericol, potrivit Ministerului Sanatații. De asemenea, Umifenovirul (Arbidol) este un antiviral…

- Premierul Nicolae Ciuca arata ca Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei s-a triplat in aceasta perioada. Ciuca mai spune ca PIB-ul pe cap de locuitor a devenit de aproape patru ori mai mare, din 2006 pana in 2021.„Marcam astazi 15 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. La 1 ianuarie 2007,…

- Principalul risc la adresa stabilitații financiare din Romania sunt tensiunile la nivelul echilibrelor macroeconomice interne, inclusiv ca urmare a pandemiei COVID-19 și crizei energetice, arata Raportul asupra stabilitații fianciare al BNR publicat vineri. Un risc sistemic nou este cel privind…

- O analiza realizata de Comisia Europeana privind situatia sanatati in Romania arata ca media deceselor inregistrate la un milion de locuitori de la debutul pandemiei si pana la sfarsitul lunii august a acestui an este cu 12 procente mai mare decat media tarilor din Uniunea Europeana. Documentul denumit…

- Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ, in contextul pandemiei de COVID-19, si ramane cu mult sub media inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Astfel, conform unui raport al Comisiei Europene privind situatia sanatatii in Romania, speranta de viata in Romania este cu aproape sase ani…

- Romania, singura tara din Uniunea Europeana care se afla in scenariul verde. Potrivit datelor INSP, in prezent Marea Britanie și Franța sunt țarile din Europa cu cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica,…