- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a declarat marti seara ca a fost activat Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei, care va fi operational de miercuri si va coordona toate centrele judetene deja activate si aflate in coordonarea prefectilor si…

- Seful DSU, dr. Raed Arafat, a dispus astazi, dupa ce Romania a intrat in Scenariul III (peste 100 de bolnavi de coronavirus), masuri suplimentare in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu COVID-19: Toate autoritatile locale vor actiona integrat doar sub coordonarea prefectului Din 14.03.2020 se…

- Dupa intrarea Romaniei in scenariul trei, la nivelul județului Alba au fost luate o serie de masuri. – La aceasta ora toate spitalele din județ au adoptat/prelucrat protocoalele speciale in lupta contra COVID19, bazate pe legislația și instrucțiunile primite de la MS/DSU – Pana maine 15.03.2020 toate…

- -La aceasta ora toate spitalele din județ au adoptat/prelucrat protocoalele speciale in lupta contra COVID19, bazate pe legislația și instrucțiunile primite de la MS/DSU -Pana maine 15.03.2020 toate spitalele din județ (majoritatea au deja) vor avea amplasate și funcționale corturi speciale de efectuare…

- DSP Alba a anunțat ca aana in aceasta seara, in județul Alba, NU exista niciun caz de COVID-19 confirmat. 31 de persoane sunt in carantina și 183 izolate la domiciliu. La sediul ISU Alba este activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției (CJCCI) avand reprezentanți DSP, ISU, IPJ,…

- “Romania se pregateste de scenariul 3″, a anuntat, cu putin timp in urma, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. La randul sau, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca s-a luat decizia resticționarii tuturor evenimentelor din spatiile inchise la…

- Miercuri, 05.02.2020, prefectul Tiberiu Costea a convocat in ședința extraordinara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Valcea in vederea adoptarii unor masuri de intervenție, in perioada 05.02.2020, ora 14:30 – 06.02.2020, ora 15:00, ca urmare a avertizarii meteorologice cod galben și portocaliu…

