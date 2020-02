Stiri pe aceeasi tema

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari europene.

- Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, a anunțat, marți, Biroul Federal pentru Sanatate Publica (FOPH) al țarii, scrie CNN.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti in niciun…

- Croatia si Austria au confirmat marti primele cazuri de infectare cu Covid-19. In cazul Croatiei, este vorba despre o persoana tanara, care prezinta simptome usoare. Austria a raportat doua cazuri in regiunea Tirol.

- Germania si Austria au opinii divergente cu privire la planurile privind introducerea unei taxe europene pe tranzactiile financiare, ceea ce ridica si mai multe semne de intrebare cu privire la concretizarea acestei taxe dupa mai multi ani de discutii, transmite AP, potrivit AGERPRES.Ideea…

- Disney+, platforma video a grupului Disney, isi devanseaza cu o saptamana data de lansare in Franta si in mai multe tari europene, unde va deveni operationala pe 24 martie, au anuntat marti reprezentantii companiei americane, citati de AFP. "Incepand din 24 martie, serviciul de streaming…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a avertizat miercuri ca militarii europeni din Orientul Mijlociu ar putea fi in pericol, dupa ce Marea Britanie, Franța și Germania au activat mecanismul privind posibila incalcare de catre Teheran a Acordului nuclear, relateaza site-ul The Associated Press.Este…

- Șeful celor trei teroriști era un tanar cecen de 24 de ani, aflat intr-o inchisoare din Austria. El urma sa fie ajutat sa evadeze de doi prieteni aflați in libertate. Impreuna, au pus la punct telefonic și un plan de acțiune in Piața Sfantul Ștefan din Viena, unde se ține Targul de Craciun. Teroriștii…