Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau au fost inregistrate 69 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, transmite Direcția de Sanatate Publica. 368 de buzoieni au fost testați in ultimele 24 de ore. 15 pacienți au fost testați in laboratoarele particulare și in unitați sanitare din…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, au fost inregistrate trei cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, conform datelor Direcției de Sanatate Publica. Pacienții au 26, 72 și respectiv 78 de ani. Conform aceleiași surse, luni se afla in carantina la domiciliu 674 de persoane, iar alte…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau au fost inregistrate 17 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, transmite Instituția Prefectului. Pacienții au varste cuprinse intre 8 și 79 de ani. Dintre cei 17 pacienți, cinci sunt din municipiul Buzau, cinci din municipiul Ramnicu Sarat și șapte…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, au fost inregistrate 20 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, transmite Instituția Prefectului. Pacienții au varste cuprinse intre 17 și 81 de ani. Dintre aceștia 11 sunt din municipiul Buzau iar noua din mediul rural. Doi pacienți sunt relocați…

- Alte 16 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 ore la nivelul județului Buzau, transmite Instituția Prefectului. Pacienții, cu varste cuprinse intre 1 an și 83 de ani sunt din Buzau (noua), Ramnicu Sarat (doi), Pietroasele, Vernești, Cochirleanca, Țintești și Podgoria.…

- Numar record de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus la Buzau. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 19 cazuri noi, informeaza Instituția Prefectului, cel mai mare numar de cazuri din valul patru al pandemiei. Pacienții au varste cuprinse intre 8 și 72 de ani. Dintre cele 19 cazuri…

- Cinci cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore la nivelul județului Buzau, conform datelor Direcției de Sanatate Publica. Patru pacienți au fost testați in laboratoare private și un pacient a fost testat RT-PCR la Spitalul Județean de Urgența Ploiești. Pacienții au…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore au fost confirmate trei cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și un caz de reinfectare, la nivelul județului Buzau. Pacienții au varste cuprinse intre 4 și 30 de ani. In privința cazului de reinfectare este vorba despre un barbat…