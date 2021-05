Datele oficiale arata ca numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus se ridica la 729 in ultimele 24 de ore, la un numar de 21.056 teste. In secțiile ATI sunt internate 784 de persoane. Pana astazi, 15 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.071.334 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.023.822 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 729 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test…