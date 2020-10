Stiri pe aceeasi tema

- DSP BN anunța ca in județul nostru, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 72 de cazuri noi de Covid 19. Avem totodata doua decese in contextul pandemiei. Printre noii infectați, trei polițiști, 11 angajați din diferite primarii din județ, doi asistenți medicali, opt angajați ai unor agenți economici,…

- In ultimele 24 de ore, 72 de bistrițeni au fost depistați cu COVID-19 și alți trei au decedat ca urmare a infecției cu noul coronavirus. Și la nivel național s-au inregistrat peste 4.700 de cazuri noi de CoVid-19 și peste 100 de decese. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi,…

- In ultimele 24 de ore, 62 de bistrițeni au fost depistați cu infecții cu noul coronavirus, in vreme ce la nivel național s-au inregistrat 3.855 de cazuri noi de CoVid-19. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 25.10.2020, este urmatoarea: 2297 cazuri confirmate de CoVid-19;121…

- In ultimele 24 de ore, 62 de bistrițeni au fost depistați cu infecții cu noul coronavirus, in vreme ce la nivel național s-au inregistrat 3.855 de cazuri noi de CoVid-19. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 25.10.2020, este urmatoarea: 2297 cazuri confirmate de CoVid-19;121…

- Pana joi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 196.004 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 141.089 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.902 cazuri noi de persoane infectate…

- Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 155.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 117.942 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.880 de cazuri noi de persoane…

- Avem 1.713 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 37 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 16 persoane au fost externate din spital. De asemenea s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate…

- Pana miercuri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 142.570 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 111.564 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane…