In ultimele 24 de ore au fost descoperite 6.096 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, la un total de 26.038 teste, ceea ce inseamna o incidența de peste 20%. De asemenea, in ultimele 24 de ore au decedat 112 pacienți. Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 892.848 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 803.226 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.096 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri…