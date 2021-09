Stiri pe aceeasi tema

- 34 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat in județul Buzau in ultimele 24 de ore, dintr-un numar de 447 persoane testate, a comunicat Direcția de Sanatate Publica. Conform aceleiași surse, pacienții au varste cuprinse intre 9 luni și 82 de ani. Articolul Covid-19 / 34 de buzoieni…

- Inca noua cazuri de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat in județul Buzau in ultimele 24 de ore, din 268 de teste efectuate in același interval de timp, informeaza Instituția Prefectului. Este vorba despre pacienți cu varste cuprinse intre 17 și 79 de ani, cu domiciliile in Rm Sarat (3), Buzau…

- De la ultima raportare, la nivel national 595 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 14.035 de teste RT-PCR si 18.673 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 153 pacienti. Pana astazi, 19 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.089.189 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 286 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.890 de teste RT-PCR si 13.844 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 121 pacienti. Pana astazi, 16 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.087.509 de cazuri de…

- Doi buzoieni, ambii nevaccinați, au fost depistați in ultimele 24 de ore ca fiind infectați cu noul Coronavirus, din cele 217 persoane testate in județ in același interval de referința. Este vorba despre doi barbați, unul de 51 de ani din Pitulicea (com. Glodeanu Sarat), respectiv de 68 de ani, din…

- Sambata, 31 iulie, se va organiza, la sediul Urbis Serv SRL din str. Rachitei, nr. 92 (in incinta pepinierei), un targ de adopții. Astfel, 21 de caini ce sunt cazați in adaposturi așteapta sa fie adoptați și sa iși gaseasca un prieten pe viața. Persoanele care sunt interesate sa adopte un cațel, dar…

- Tulpina Delta a fost ,,adusa” la Buzau de doi soți care s-au intors la inceputul lunii iulie din Marea Britanie, țara unde au fost inregistrate multe cazuri de infectare cu aceasta tulpina. Barbatul, in varsta de 43 de ani, cat și soția, in varsta de 34 de ani, care este și insarcinata, nu au mai ……

- Mai mulți profesori buzoieni care dețin titlul de doctor și gradul didactic I au fost lasați fara sporul de doctorat, care reprezinta o parte importanta din venitul lunar. Profesorii din invațamantul preuniversitar nu mai pot beneficia de ambele sporuri, și asta din cauza unui ordin al ministrului Educației,…