COVID-19: 50 de cazuri pozitive și 6 persoane vindecate în ultimele 24 de ore Bistrița-Nasaud inregistreaza 7.335 de cazuri pozitive de COVID-19 de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore 50 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata 6 persoane au fost declarate vindecate. La nivel național, in același interval de timp, au fost raportate 4.322 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost inregistrate 50 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in Bistrița-Nasaud ajungand la 1.56/1000 de locuitori. Astfel, de la inceputul pandemiei pana in acest moment… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

