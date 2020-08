COVID-19: 45 de cazuri noi și două decese în weekend CARAȘ-SEVERIN – Numarul carașenilor infectați de la debutul crizei a ajuns sa depașeasca 400 de cazuri, iar cel al deceselor a crescut la 25! Direcția de Sanatate Publica Caraș-Severin a transmis astazi un numar total de 416 cazuri, din care 46 sunt cazuri noi, confirmate sambata și duminica. De asemenea, internați in spitalele suport COVID-19 din județ se afla in acest moment 112 pacienți, respectiv 60 la Reșița, din care 2 la terapie intensiva și 52 la Caransebeș, din care 3 la pe secția ATI. Potrivit raportarilor, și sambata și duminica s-au inregistrat decese in Caraș-Severin, astfel ca numarul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

