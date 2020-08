Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 24.733, dupa ce vineri, 31 iulie, au fost confirmate alte 390 de cazuri, in urma procesarii a 1.629 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, sapte pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Pana astazi, 30 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 49.591 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.609 pacienți au fost declarați vindecați și 4.005 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 18.666, dupa ce joi, 9 iulie, au fost confirmate alte 195 de cazuri, in urma procesarii a 1.176 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, zece pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 17.672, dupa ce sambata, 4 iulie, au fost confirmate alte 227 de cazuri, in urma procesarii a 1.326 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, opt pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 15.776, dupa ce vineri, 26 iunie, au fost confirmate alte 323 de cazuri, in urma procesarii a 1.346 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 13 pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Sunt mai putin de 500 de persoane internate la Terapie intensiva in Italia, iar persoanele diagnosticate pozitiv in prezent sunt sub 50.000, scrie La Repubblica, anunța news.ro.Numarul total de persoane care au contractat virusul de la inceputul epidemiei este de 231.732. La Terapie…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 6.553, dupa ce miercuri, 20 mai, au fost confirmate alte 202 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, in urma procesarii a 1.502 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, patru pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 6.060, dupa ce duminica, 17 mai, au fost confirmate alte 126 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, in urma procesarii a 933 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, doi pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.