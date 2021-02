COVID-19: 2.830 de cazuri noi de coronavirus la un doar 19.000 de teste Pana astazi, 28 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 801.994 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 740.352 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.830 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

