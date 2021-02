COVID-19: 2.415 cazuri noi în ultimele 24 de ore la peste 28.500 de teste efectuate Un numar de 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a peste 28.500 de teste la nivel national, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 760.091 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 706.394 au fost declarate vindecate. La nivel national, pana la aceasta data, au fost prelucrate 5.707.776 de teste RT-PCR si 199.649 de teste rapide antigenice.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

