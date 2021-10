Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau au fost confirmate 299 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și alte trei cazuri de reinfectare. Pacienții au varste cuprinse intre 3 luni și 93 de ani. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica au fost inregistrate și opt decese la pacienți…

- Din totalul celor 292 de buzoieni testați in ultimele 24 de ore, 167 au fost confirmați Covid-19, ceea ce reprezinta un procent de peste 50 la suta. Dintre cele 167 de cazuri, 161 sunt noi iar alte 6 sunt cazuri de reinfectare. Pacienții au varste cuprinse intre 1 luna și 93 de ani. De asemenea … Articolul…

- 225 cazuri noi de infectare și unul de reinfectare cu noul coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in județ, din 724 buzoieni care s-au testat in același interval de timp. Cei in cauza au varste cuprinse intre 2 luni și 90 de an. De asemenea, s-au inregistrat și doua decese. Este vorba despre…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 169 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și un caz de reinfectare, transmite Direcția de Sanatate Publica. Pacienții au varste cuprinse intre 3 ani și 93 de ani. Conform aceleiași surse, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate și trei decese: doi…

- 117 cazuri noi de infectare și un caz de reinfectare cu noul coronavirus din 289 teste, acesta este bilanțul epidemiologic al ultimelor 24 de ore, comunica Direcția de Sanatate Publica. De asemenea, au fost inregistrate și doua decese: un barbat de 61 de ani din Buzau și o femeie in varsta de 82 ani,…

- 160 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore din cele 794 de teste efectuate. Pacienții au varste cuprinse intre 11 luni și 89 de ani. Direcția de Sanatate Publica transmite ca pe langa cele 160 de cazuri au mai fost inregistrate alte doua cazuri de infectare cu Sars-Cov-2, la doua persoane…

- Trendul acendent al numarului de infecții cu noul coronavirus inregistrate in ultima perioada se menține in continuare. Atfel, conform Instituției Prefectului, in ultimele 24 de ore, 11 buzoieni au fost depistați cu infecții Covid-19, dintr-un numar de 275 persoane testate in acelați interval de timp.…

- Doua cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in județ, informeaza Instituția Prefectului. Este vorba despre un buzoian testat cu test rapid antigen la un laborator privat și de unul testat RT-PCR la Spitalul Județean de Urgența Buzau. In ultimele 48 de ore,…