COVID-19 / 191 cazuri noi

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau au fost inregistrate 186 cazuri noi de infectare și alte doua cazuri de reinfectare, din totalul celor 754 de teste efectuate. Pacienții au varste cuprinse intre 2 luni și 91 de ani. De asemenea, Direcția de Sanatate Publica a raportat și cinci decese.…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau au fost inregistrate 206 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și alte doua cazuri de reinfectare, din totalul celor 738 de teste efectuate. Pacienții au varste cuprinse intre 6 ani și 90 de ani. Direcția de Sanatate Publica a raportat joi și…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 169 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și un caz de reinfectare, transmite Direcția de Sanatate Publica. Pacienții au varste cuprinse intre 3 ani și 93 de ani. Conform aceleiași surse, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate și trei decese: doi…

- 160 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore din cele 794 de teste efectuate. Pacienții au varste cuprinse intre 11 luni și 89 de ani. Direcția de Sanatate Publica transmite ca pe langa cele 160 de cazuri au mai fost inregistrate alte doua cazuri de infectare cu Sars-Cov-2, la doua persoane…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, au fost inregistrate 140 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și un caz de reinfectare, din totalul celor 780 de teste efectuate. Pacienții au varste cuprinse intre 2 ani și 85 de ani. Direcția de Sanatate Publica a raportat joi și șapte decese.…

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus continua sa creasca. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau au fost inregistrate 159 de cazuri noi și un caz de reinfectare cu noul coronavirus. Pacienții au varste cuprinse intre 4 luni și 85 de ani. Direcția de Sanatate Publica a transmis…

- 69 de buzoieni au fost confirmați Covid-19 in urma celor 341 de teste efectuate in ultimele 24 de ore. Pacienții au varste cuprinse intre 2 luni și 94 de ani. Direcția de Sanatate Publica a raportat și un deces in același interval de timp. Este vorba despre o pacienta in varsta de 94 de ani, … Articolul…

- Dupa ce, luni, Direcția de Sanatate Publica anunța doar trei cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore numarul acestora a explodat. 29 de cazuri au fost inregistrate la nivelul județului Buzau, din 509 buzoieni testați. Pacienții au varste cuprinse intre 1 an și 84 de ani. De asemenea,…