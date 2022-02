COVID-19: 16.108 cazuri noi de infectare cu coronavirus în ultimele 24 de ore Un numar de 16.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 82 de decese, dintre care 7 anterioare intervalului de referinta, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 6 februarie 2022, ora 10,00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 16.108 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2. De asemenea, au fost raportate 82 de decese, dintre care 7 anterioare intervalului de referinta”, arata GCS. Cel mai mare numar de cazuri de persoane infectate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

