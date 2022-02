In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 12.813 mai puțin decat in ziua anterioara. 1511 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba44.95362218,962.Arad56.90154318, 943.Argeș59.371183415,034.Bacau55.13518610,525.Bihor71.57446419,756.Bistrița-Nasaud26.24630611,327.Botoșani32.06018412,188.Brașov8871484421,059.Braila267993077,2610.Buzau3265823111,9111.Caraș-Severin2451220210,6412.Calarași216331369,0213.Cluj125620201827,4314.Constanța9376160122,0115.Covasna16022318,4116.Dambovița4517732510,4917.Dolj5805378312,9918.Galați5468267610,0719.Giurgiu232713288,7520.Gorj187941226,9321.Harghita19674729,1622.Hunedoara4786859316,1423.Ialomița229081827,5424.Iași9410382813,625.Ilfov9564187923,5426.Maramureș4547131215,1927.Mehedinți183771016,1228.Mureș5189992213,0429.Neamț4181115410,5130.Olt311293358,1231.Prahova8003181113,6632.Satu…