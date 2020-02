Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe țari iși repatriaza cetațenii de la bordul navei de croaziera aflata in carantina in apele Japoniei. Pe vas erau și 17 romani, unul dintre ei e infectat cu coronavirus și se afla intr-un spital din Japonia.

- Alte 67 de persoane aflate în Japonia pe vasul de croaziera Diamond Princess au fost testate pozitiv pentru coronavirus, a anuntat sâmbata ministrul Sanatatii, Katsunobu Kato, citat de Reuters, scrie Agerpres. Statele Unite au anuntat sâmbata ca intentioneaza sa trimita un avion…

- Alte 67 de persoane aflate in Japonia pe vasul de croaziera Diamond Princess au fost testate pozitiv pentru coronavirus, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Katsunobu Kato, citat de Reuters.

- Statele Unite vor trimite un avion pentru a prelua pasagerii americani aflati la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia din cauza virusului gripal Covid-19, informeaza agentia Reuters.

- Este oficial, un roman a fost infectat cu noul virus din China, Covid-19, care a ucis peste 1.300 de persoane. Anunțul a fost facut de reprezentanți ai Ministerului de Externe, care au precizat ca este vorba despre un barbat aflat la bordul navei de croaziera Diamond Princess aflata in carantina in…

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus s-a triplat, ajungand la 61, pe pachebotul Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, au anuntat vineri autoritatile nipone, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in China a ajuns la 490, dupa ce autoritațile din provincia Hubei au anunțat miercuri alte 65 de noi cazuri de deces, arata Agerpres. Numarul persoanelor infectate a depașit 23.500 numai in China. Tot azi, pe un vas de croaziera acostat in orașul japonez…

- Alerta maxima in Japonia. Din cauza coronavirusului, nava de croaziera ”Diamond Princess” cu 3.711 de persoane la bord, a intrat in carantina, langa Tokyo.Aceasta masura extrema a fost luata de catre autoritațile nipone, dupa ce un pasager care a debarcat dupa aceasta nava in Hong Kong a fost depistat…