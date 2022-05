COVID-19: 101 persoane sunt internate la terapie intensivă In unitatile sanitare de profil sunt internate 631 de persoane cu COVID-19, cu doua mai mult decat in ziua anterioara, a informat Ministerul Sanatatii, duminica. In sectiile ATI sunt tratate 101 persoane, cu doua mai mult decat in ziua precedenta. Dintre cei 101 pacienti internati la ATI, 91 sunt nevaccinati. Din totalul pacientilor internati, 38 sunt minori, toti fiind internati in sectii, cu unul mai putin decat in ziua anterioara. Niciunul dintre acestia nu este la Terapie Intensiva. 192 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 128 mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

