- Aproximativ sapte tone de echipamente de protectie medicala, constand in 100 de mii de masti de protectie tip FFP2 si FFP3, sunt aduse din Turcia vineri, 10 aprilie, cu o aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane.Mastile de protectie au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul National…

- Noi echipamente de protectie, peste 2.400 de combinezoane si 59.000 de masti chirurgicale, sunt distribuite in județul Alba catre personalul medical si echipajele operative aflate in teren, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit reprezentanților Prefecturii Alba,…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat, joi, un zbor pentru aducerea in Romania a unor echipamente de protectie medicala din Turcia constand in 100.000 de masti de protectie tip FFP2 si FFP3, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit unui comunicat al MApN,…

- 100.000 de maști de protecție au fost aduse in țara, cu o aeronava din Turcia, anunța MApN. O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a adus in Romania echipamente de protecție medicala din...

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protectie medicala din Turcia constand in 100 de mii de masti de protectie tip FFP2 si FFP3.

- Materiale de protecție sanitara aduse din Germania și Turcia de Forțele Aeriene Romane. Doua aeronave ale Forțelor Aeriene Romane au executat, in data de 23 martie, zboruri pentru aducerea in Romania a unor materiale de protectie medicala, materiale de protectie sanitara, comandate de statul roman din…

- Posta Romana a anuntat, joi seara, ca va continua distribuirea prestatiilor sociale catre beneficiari, iar postasii vor purta echipament, masti, manusi si ochelari de protectie la persoanele suspectate sau infectate cu coronavirus.

- Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, a declarat joi ca saptamana viitoare vor fi aduse 5-6 milioane de masti de protectie si patru tipuri de dezinfectanti. ‘La UNIFARM am incheiat doua contracte. Zilele urmatoare trebuie sa facem plata pentru aceste produse si sa fie livrate la sfarsitul saptamanii viitoare.…