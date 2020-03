Stiri pe aceeasi tema

- La aproape trei luni de când omenirea a început sa vorbeasca despre noul coronavirus SARS-CoV-2, pandemia de Covid-19 - declarata între timp - continua sa faca ravagii pe continentul european și își face simțita prezența tot mai pregnant în Statele Unite. …

- Potrivit directorului general al Departamentului francez al Sanatatii Jerome Salomon, 15.732 de pacienti sunt spitalizati dintre care 3.787 la Terapie Intensiva, adica un nou aflux de 412 de persoane intr-o singura zi. Premierul francez Edouard Philippe a anuntat vineri o prelungire a izolarii…

- Franta a inregistrat in aceasta seara 19.856 de cazuri confirmate de Covid-19, adica cu 3.176 in plus fata de duminica seara. 8.675 de persoane sunt in prezent spitalizate, adica 1.435 in plus fata de duminica. Printre ele, 2.082 sunt la Terapie Intensiva, adica 335 in plus fata de ieri, a anuntat…

- Numarul total al persoanelor infectate pe teritoriul Spaniei a ajuns la 33.089. Dintre acestea, 2.355 se afla in stare grava, fiind internate la Terapie Intensiva. Cresterea din ultimele 24 de ore a numarului infectiilor, cu 4.517 cazuri, reprezinta o crestere de 14% din numarul total de pana…

- Bilantul epidemic a ajuns la 175 de morti in Franta si se inregistreaza in total 7.730 de cazuri, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate de la Paris, anunța MEDIAFAX.Bilantul epidemiei de coronavirus este de 175 de morti in Franta si s-au inregistrat pana acum 7.730 de cazuri,…

- Toate adunarile mai mari de 5.000 de persoane în spații limitate și câteva evenimente desfașurate în exterior, cum ar fi semi-maratonul de la Paris, au fost anulate ca urmare a epidemiei de coronavirus, potrivit AFP. Ministrul Sanatații, Olivier Véran, a precizat la…

- Vineri autoritatile franceze au raportat inca 19 cazuri de coronavirus. Bilantul a ajuns la 57 de cazuri. Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, le recomanda cetatenilor sa nu mai dea mana unii cu altii. In acest mod se poate preveni raspandirea epidemiei.