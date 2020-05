Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.046 au fost declarate vindecate și externate, a comunicat Grupul de Informare Strategica , sambata, la ora 13:00. Numarul cazurilor confirmate in ultimele 24 de ore a fost de 151 de persoane, in scadere fata de ziua precedenta. Cu o zi inainte fusesera confirmate 191 de cazur i. Sambata au fost raportate cu 40 mai putine cazuri noi decat vineri. In Dolj sunt 222 de cazuri confirmate, la aceasta data. In crestere cu 5 cazuri fata…