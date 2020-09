Stiri pe aceeasi tema

- Cele șase masuri pe care CEC Bank le-a aplicat pentru a-și proteja clienții și angajații in pandemie și-au dovedit eficiența și se refera la modul de lucru, amanarea ratelor, acces extins și gratuit la serviciile de banking online, oferte online, suport pentru salariații implicații in lupta anti – Covid…

- Nu mai puțin de 172 de țari fac parte din programul COVAX destinat sa asigure un acces echitabil la vaccinurile COVID-19, a declarat luni Organizația Mondiala a Sanatații, dar este nevoie de mai multe finanțari și țarile trebuie acum sa iși asume angajamente obligatorii, scrie

- Fosti lideri ai lumii au facut apel marti la o actiune globala urgenta pentru a impiedica aparitia unei ''generatii COVID'' din cauza coronavirusului, cu milioane de copii privati de educatie si obligati sa munceasca si sa se casatoreasca, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Acestia au cerut…

- Cercetatorul sef al Organizatiei Mondiale Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, a declarat ca orice tara care sprijina initiativa de finantare COVAX are sanse mai mari sa obtina un vaccin de succes pentru Covid-19, transmite Reuters, potrivit News.ro.Soumya Swaminathan a afirmat la un briefing de presa…

- Cercetatorul ef al Organizatiei Mondiale Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, a declarat joi ca orice tara care sprijina initiativa de finantare COVAX are sanse mai mari sa obtina un vaccin de succes pentru Covid-19, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 99:…

- Liderii mondiali vor trimite videoclipuri in loc sa se intalneasca fizic la New York pentru a participa la reuniunea statelor membre ONU, in septembrie. Decizia a fost luata, miercuri, in contextul pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.Anul acesta la intalnirea anuala a liderilor Natiunilor…

- Comisia Europeana considera ca statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa lanseze in acest an campanii mai timpurii si mai extinse de vaccinare antigripala pentru a reduce riscul unor epidemii simultane de gripa sezoniera si COVID-19 la toamna, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Executivul UE…

- Discuția privind condiționarea alocarilor de fonduri europene pentru țarile membre se reiau in plina pandemie, cand țarile membre așteapta bani pentru a acoperi cheltuielile generate de virus.. Vicepresedintele Comisiei Europene pentru Valori si Transparenta, Vera Jourova, a sustinut, intr-o discutie…