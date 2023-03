Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 martie – 4 centre de recoltare si-au inceput activitatea Femeile din Covasna, Intorsura Buzaului, Targu Secuiesc si imprejurimi sunt invitate sa se programeze la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV, in cadrul celor 2 centre de recoltare organizate la nivelul sectiilor exterioare…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a participat joi, 16 februarie, la lucrarile Adunarii Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR), eveniment organizat la Sibiu, la care au participat și Nicolae-Ionel Ciuca – premierul Romaniei, Adrian Caciu – ministrul…

- Joi, 26 ianuarie, la patinoarul din Targu Secuiesc s-a disputat un meci din Campionatul Național de hochei pe gheața. Echipa gazda, Fenestela 68 Brașov, a cedat in extremis, cu 2-3, in favoarea oaspeților de la Sport Club Csikszereda (FOTO de arhiva). In clasament conduce Hockey Klub Gheorgheni (cu…

- Sapte contracte finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de aproape 50 de milioane de lei, au fost semnate, astazi, la Bucuresti de primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila si de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook…

- Viceprim-ministrul Romaniei, Kelemen Hunor, Cseke Attila – ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, alaturi de Mara Toganel – prefectul județului Mureș, Peter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș, și Simion Crețu – directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regionala…

- Harta digitala a apelor minerale – BalneoMap, realizata la initiativa Clusterului Regional Balneoturistic Transylvania si sustinuta de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din Guvernul Romaniei, a fost prezentata, ieri, si la Miercurea-Ciuc, dupa ce a fost lansata la finalul anului trecut in judetul…

- Aprobarile au venit prin semnatura ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, iar finanțarea vine prin Planul Național de Redresare și Reziliența PNRR, Componenta 5 – Valul Renovarii, dar și prin Programul Operațional Regional 2021-2027. Așadar aproape 21.000.000 lei vor merge la patru unitați de invațamant…

- Consiliul Judetean (CJ) Harghita a aprobat vineri, in sedinta extraordinara, depunerea unei cereri de finantare in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru implementarea unui proiect, in parteneriat cu judetele Mures si Covasna, de realizare a unor trasee de cicloturism. Potrivit unui…