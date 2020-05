Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.251 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 184 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind…

- Irina Rimes este in permanența aproape de fanii ei și le aduce o piesa sensibila, al carei clip a fost realizat din momente emoționante din cadrul turneului COSMOS, Baiatul meu frumos. Piesa este despre cei care traiesc aceeași pasiune ca artista și simt fiecare vibrație din concertele ei și-i este…

- Doar 19 la suta dintre romani regreta faptul ca nu mai pot merge pe stadioane in aceasta perioada din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui sondaj comandat de Federatia Romana de Fotbal si realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie. Studiul a fost realizat in perioada 26-30 martie,…

- Kamara trece prin clipe foarte dificile! Din cauza pandemiei de COVID-19, fiul sau nu poate sa-și mai urmeze tratamentele, iar aceasta neputința il copleșește pe artist. Acesta a povestit pas cu pas prin ce trece micuțul Leon, odata cu aceasta criza de coronavirus, dezvaluind detalii dureroase.

- Pe zona centrala dar și in Turda Noua se inchid tot mai multe magazine, patronii acuza scaderea vanzarilor dar și teama de coronavirus. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aproape jumatate (46%) dintre romani se declara ingrijorati de starea lor financiara mai mult decat de sanatatea lor, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit unui studiu realizat de Unlock Research in perioada 14-17 martie pe un esantion de 628 de repondenti, informeaza AGERPRES . Totodata,…

- Muzeul jucatorului spaniol de tenis Rafael Nadal din Manacor (Insulele Baleare) va putea fi vizitat virtual in aceasta perioada caracterizata de pandemia de coronavirus, scrie EFE potrivit Agerpres. ''Dorim ca aceasta initiativa, care a fost deja realizata de mari muzee si galerii de arta internationale,…

- Videoclipul piesei ”'Take On Me”, relansat de trupa A-ha, in varianta 4K in 2010, a atins 1 miliard de vizualizari pe YouTube arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica trupei in playlistul zilei, anunța MEDIAFAX.Piesa lansata de trupa A-ha in 1984, “Take On Me” este una dintre…