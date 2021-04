Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sfantu Gheorghe atrage atenția locuitorilor ca in zona km. 6 a drumului de legatura dintre Sfantu Gheorghe și stațiunea Șugaș Bai a fost semnalata apariția unei ursoaice cu doi pui. Efectivele de jandarmi au reușit sa alunge, in repetate randuri, aceste animale inapoi in mediul lor natural,…

- Circulația, in Alba, intre orele 20.00-02.00 va fi PERMISA in noaptea de 3 spre 4 aprilie: Ce recomanda autoritațile Circulația, in Alba, intre orele 20.00-02.00 va fi PERMISA in noaptea de 3 spre 4 aprilie: Ce recomanda autoritațile Circulatia persoanelor din județul Alba, in noaptea de 3 spre 4 aprilie…

- Inalta Autoritate pentru Sanatate (HAS) din Franta a aprobat reluarea "fara intarziere" a vaccinarilor cu serul anti-COVID-19 produs de compania AstraZeneca, dar recomanda rezervarea acestuia pentru persoanele de peste 55 de ani, intr-un aviz publicat vineri, informeaza

- Localnicii din Azuga au surprins din nou ursoaica care a incercat sa darame in urma cu cateva zile gardul unei curți in cautare de hrana. Animalul a intrat, de data aceasta, miercuri seara, in mai multe gospodarii, insoțita de pui. Autoritatile au anunțat ca au inițiat demersurile pentru relocarea animalelor,…

- Primaria Sfantu Gheorghe cauta un nou administrator pentru Parcul Industrial de la Campu Frumos, postul fiind vacant de la finalul anului trecut, cand fostul administrator a fost ales deputat in Parlamentul Romaniei. Autoritatile locale au anuntat pe pagina de internet a Primariei demararea procesului…

- Oamenii cu mintea ratacita sunt in fapt oamenii nimanui. Nimeni nu le intinde o mana de ajutor. Autoritațile sunt blocate in restricțiile normelor legale, familia ii abandoneaza, cei din jur intorc capul. Este și cazul locatarei dintr-un blocul din cartierul craiovean Rovine despre care relatam in Gazeta…

- In urma intrebarilor și sesizarilor venite din partea locuitorilor, Primaria Sfantu Gheorghe va aduce la cunoștința ce trebuie facut in legatura cu taierea și indepartarea copacilor taiați dintre blocuri și cine este responsabil pentru ingrijirea spațiilor verzi din zonele rezidențiale. In Sfantu Gheorghe,…

- Familiile din municipiul Targu Secuiesc care au minimum trei copii pot beneficia, in baza unui program multianual lansat anul acesta de autoritatile locale, de o serie de facilitati, cum ar fi abonamente gratuite in parcarile publice sau reduceri la serviciile, programele si actiunile organizate…