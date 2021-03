Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei banuite ca ar fi santajat un barbat, solicitandu-i diferite sume de bani pentru a nu divulga informatii care il priveau, sunt cercetate de politisti, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, una dintre femei a fost…

- Pentru a noua oara a ars un container de colectare a deseurilor din cauza unor locuitori iresponsabili care au aruncat materiale aprinse. De data aceasta s-a intamplat cu unul dintre containerele semiingropate din strada Oltului, care a ars deja pentru a doua oara, fiind afectate si doua recipiente…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a caștigat Cupa Romaniei, ediția 2020-2021, duminica seara, dupa ce s-a impus in finala competiției in fața Universitații Cluj, scor 83-55 (20-20, 21-15, 21-14, 21-6). In semifinale, sambata, Sepsi a invins gazdele de la CSM Satu Mare (77-67), iar Universitatea a trecut de…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost deputat in Parlamentul Romaniei intre anii 2004 – 2008, a declarat joi ca isi doreste sa traiasca intr-o tara in care nu exista pensii speciale si considera ca decizia de eliminare doar a pensiilor speciale ale parlamentarilor este o dovada…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va demara luna viitoare o noua tura de vaccinare antiCOVID-19 in randul personalului medical, pe liste inscriindu-se pana acum circa 150 de persoane care, din diverse motive, nu s-au vaccinat in prima etapa. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a…

- Restricțiile impuse in starea de alerta fac ca „Ziua Unirii Principatelor Ramane” sa nu mai fie o sarbatoare mult așteptata pentru cei care, in anii din urma, participau cu bucurie la evenimentul din 24 ianuarie, ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit „Mica Unire”, in anul 1859, la…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe, care si-a suspendat temporar activitatea cu publicul din cauza pandemiei, a anuntat ca isi va redeschide portile incepand de maine, de Ziua Culturii Nationale. Reprezentantii institutiei au mentionat ca, maine, toti vizitatorii vor avea acces…

- Echipa masculina de handbal SCM Politehnica Timisoara nu mai face deplasarea la Sfantu Gheorghe, pentru ultimele doua meciuri oficiale din Liga Zimbrilor programate in acest an, din cauza unor cazuri de COVID-19, potrivit paginii de Facebook a clubului. ''La testarile facute, conform procedurilor,…