Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Eurovision au anuntat ca toti candidatii editiei anulate ar putea sa-si reprezinte tara anul viitor. Zece tari s-au exprimat deja in acest sens, anunța news.ro.La cateva zile dupa anuntul anularii celei de-a 65-a editii a concursului international din cauza noului coronavirus,…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- UEFA a decis amanarea Campionatului European de fotbal, care trebuia sa se dispute in vara acestui an. Turneul final va avea loc abia la anul, scrie The Guardian.Euro 2020 a fost amanata pana in 2021 ca urmare a pandemiei de COVID-19 a confirmat oficial Federația Norvegiana de Fotbal, potrivit…

- Maratonul Nisipului, unul dintre cele mai importante evenimente sportive de la malul Marii Negre, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 28 29 martie 2020, a fost reprogramat pentru 7 8 noiembrie 2020 din cauza fenomenului Covid 19.Organizatorii au decis reprogramarea evenimentului sportiv, dupa…

- Zeci de oameni au protestat noaptea trecuta in Bechet, dupa ce au aflat ca doljenii care vin din Italia, din zone unde a fost semnalata prezenta coronavirusului, pot fi cazati in campusul scolar din localitate. Un avion cu 136 de pasageri a aterizat deja pe Aeroportul Craiova. Protestul…

- Colegiul National „Szekely Miko” din Sfantu Gheorghe isi suspenda integral cursurile, pana la inceputul saptamanii viitoare, din cauza raspandirii infectiilor respiratorii, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Covasna. De asemenea, in urmatoarele doua zile vor fi suspendate cursurile…

- Alte trei unitati de invatamant din judetul Covasna isi vor suspenda partial activitatea din cauza infectiilor respiratorii, informeaza Inspectoratul Scolar Judetean. Potrivit unui comunicat de presa, dat marti publicitatii, in zilele de 19 si 20 februarie cursurile vor fi suspendate in doua clase I…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna a dispus, miercuri, suspendarea cursurilor in patru clase de la Colegiul National „Szekely Miko” din Sfantu Gheorghe, pe fondul cresterii numarului de infectii respiratorii acute. Reprezentantii DSP Covasna au precizat ca este vorba despre trei clase a IV-a…