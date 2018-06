Covasna: Terapie multisenzorială cu peşti, pentru copii cu deficienţe, la Dalnic Centrul de Cercetari Subacvatice din localitatea Dalnic va organiza pe parcursul urmatoarelor patru luni o serie de sesiuni gratuite de terapie multisenzoriala pentru 120 de copii cu deficiente din judetele Covasna si Brasov. Potrivit initiatorilor, in cadrul terapiei vor fi folositi pesti Koi si carasi aurii, pe langa meloterapie si hidroterapie. Scopul proiectului intitulat "Dr. Pestisor - terapeutul copiilor" este de a imbunatati calitatea vietii si de a dezvolta abilitatile de comunicare si relationare ale copiilor cu diverse deficiente, precum tulburari de spectru autist, sindrom Down, deficiente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

