- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a participat, sambata, la o ampla actiune de ecologizare a Raului Negru si a afluentilor acestuia in zona Targu Secuiesc, alaturi de aproape 1000 de voluntari. Actiunea a fost organizata la initiativa Asociatiei Tinerilor din Lemnia cu sprijinul autoritatilor…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna: Avem nevoie de un program național de ecologizare, trebui curațat tot ce inseamna spațiu verde. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, luni, la Covasna, ca este nevoie de un plan de curațenie naționala și de o campanie de conștientizare a cetațenilor care…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni, cu prilejul unei vizite de lucru efectuate in judetul Covasna, ca sute de autoritati locale si ONG-uri din intreaga tara au demarat in aceasta primavara actiuni de ecologizare a mediului inconjurator, in cadrul carora au fost colectate importante cantitati…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor organizeaza miercuri, 21 aprilie, incepand cu ora 9.00, evenimentul de lansare a programelor Rabla Clasic si Rabla Plus pentru anul 2021. Actiunea va avea loc in fata sediului MMAP si va marca, de asemenea, startul etapei finale a competitiei Best Electric Car…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat astazi reinceperea lucrarilor de ecologizare la fosta exploatarea miniera Balan. Va fi continuata și lucrarea hidrotehnica prin care paraul Varsaroaia este adus in raul Olt.