- „Acasa” nu inseamna doar locul natal, locul in care ne naștem. Acasa inseamna locul in care prindem radacini, locul și oamenii dragi sufletului nostru, locul și oamenii pentru care inima noastra bate. Inima Larisei Axinia bate, in egala masura, pentru Sfantu Gheorghe, pentru Romania, cat și pentru…

- Teatrul Municipal Baia Mare si Asociatia Culturala THESPIS organizeaza la Baia Mare, in perioada 1- 9 iunie 2018, cea de-a XXV-a editie a Festivalului International de Teatru “ATELIER”, manifestare teatrala neconventionala cu caracter exploratoriu, care isi propune sa realizeze, prin intermediul spectacolelor…

- In weekendul 17-20 mai 2018, Piața Mare din Sibiu gazduiește cea de-a 48-a ediție a Sibiu Jazz Festival. Anul acesta, festivalul aduce impreuna artiști din 14 țari, care vor incanta publicul timp de patru seri consecutive. Sibiu Jazz Festival, fondat la inceputul anilor ’70, este cel mai vechi eveniment…

- La cea de-a 48-a ediție a Sibiu Jazz Festival, vom intalni peste 65 de artiști din 14 „colțuri” ale lumii! Timp de 4 zile, in perioada 17 – 20 mai, Piața Mare din Sibiu va vibra in acordurile acestei muzici. Incapațanat parca, festivalul ne aduna, an de an, la o gura de jazz prin echipa Fundației Sibiu…

- Grupul de initiativa „Cycle to Work”, format din mai multi tineri din Sfantu Gheorghe pasionati de ciclism, va organiza pe parcursul lunii mai o noua campanie de promovare a mersului pe doua roti, propunandu-si sa determine cat mai multe persoane renunte la deplasarea cu masina la serviciu. Kiss Bence,…

- Implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, celebrata astazi, 27 martie, va fi marcata la Sfantu Gheorghe printr-un ceremonial militar și religios. Unirea Basarabiei cu Romania a fost hotarata la 27 martie 1918, de Sfatul Tarii de la Chisinau. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat…

- In Sala Transilvania din Sibiu s-a desfașurat sambata, 17 martie, „Cupa Miados 2018”, competitie internaționala la care au participat peste 800 de sportivi din 60 de cluburi din tara si strainatate (Bulgaria, Republica Moldova si Ungaria). La aceasta competiție de anvergura Clubului Sportiv Municipal…

- Ministerul de Externe al Ungariei a reacționat la amendarea de catre autoritațile județene a primarul care au arborat steagul maghiar. Oficialii maghiari au spus ca este de neacceptat ca au fost pedepsiți edilii care au folosit insemnele naționale ale Ungariei, tocmai cand minoritatea sarbatorește Ziua…