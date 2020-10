Stiri pe aceeasi tema

- Teatrele, cinematograful, muzeele, salile de fitness si de jocuri de noroc din Sfantu Gheorghe vor fi inchise in urmatoarele doua saptamani, masura fiind dispusa de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiu a depasit rata de 3 la 1.000 de locuitori.…

- Purtarea maștii de protecție este obligatorie, de marți, in toate spațiile deschise și inchise din Sfantu Gheorghe și din alte cinci comune din județul Covasna, unde incidența cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, informeaza Mediafax.Potrivit deciziei adoptate…

- In vederea limitarii și prevenirii raspandirii noului coronavirus și avand in vedere adresa Directiei de Sanatate Publica Covasna nr.6717/19.10.2020 referitoare la cresterea ratei incidentei cumulate a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile la nivelul municipiul Sfantu Gheorghe precum si in localitatile…

- Masca devine obligatorie in toate spatiile deschise, iar instituțiile de invațamant trec la educație online Numarul cazurilor de coronavirus confirmate la Sfantu Gheorghe a depasit pragul de 3 la mia de locuitori cumulat pentru ultimele 14 zile, prin urmare, conform reglementarile stabilite la nivel…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Hunedoara a hotarat ca purtarea mastii de protectie este obligatorie, de vineri, in toate locurile publice deschise din 24 de localitati ale judetului, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit pragul de 3 la 1.000 de locuitori, pentru a preveni…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Argeș a decis ca purtarea maștii de protecție va fi obligatorie in toate spațiile publice incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie 2020. „Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani. Hotararea…

- Masuri mai dure pentru prevenirea raspandirii infecției cu noul coronavirus la Bacau. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca purtarea maștii de protecție este obligatorie in toate spațiile publice inchise și deschise pe raza intregului județ. In municipiul Bacau, unde rata de infecție…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a emis o noua hotarare, prin care s-au actualizat scenariile funcționare pentru unitațile de invațamant preuniversitar din județul Bacau, ca urmare a ratei incidenței cumulative COVID-19 a cazurilor de imbolnaviri. Din cele 497 de astfel de unitați, in…