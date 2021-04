Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a ars in totalitate si alte doua in proportie de 30%, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Tulcea, dupa un incendiu provocat de o persoana neidentificata pana in prezent. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a anuntat ca incendiul a fost semnalat pe o strada…

- A avut loc un accident rutier in municipiul ConstantaIn aceasta dimineata, 31 martie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, un pieton a fost acrosat de un autoturism la intersectia str. Dezrobirii cu str.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a adoptat o hotarare prin care se suspenda activitatea didactica cu prezenta fizica la Scoala Gimnaziala nr. 28 din municipiul Galati, pana pe 28 martie, informeaza, joi, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, decizia a fost luata dupa…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adoptat o hotarare prin care se suspenda activitatea didactica ce presupune prezenta fizica la Scoala Profesionala Speciala ‘Emil Garleanu’ si Scoala Profesionala Speciala ‘P.P. Neveanu’ din municipiul Galati, informeaza, miercuri, Prefectura. Decizia…

- Un barbat a fost acrosat de tren luni seara, in Halta Turnisor din municipiul Sibiu, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), anunța AGERPRES. "Pompierii militari ai Detasamentului Sibiu intervin de urgenta cu un echipaj de descarcerare si un echipaj SMURD cu medic", a declarat…

- Soferul unui autoturism a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, dupa ce a intrat cu masina intr-un autobuz pe o strada din municipiul Sibiu, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. "ISU Sibiu a intervenit de urgenta cu un…

- Traficul autovehiculelor cu o masa totala maxima de pana la 7,5 tone s-a reluat, joi dimineata, dupa aproape 24 de ore de suspendare din cauza drumurilor inzapezite, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, care citeaza o decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta,…

- Peste 20 de locatari ai unui bloc din municipiul Sfantu Gheorghe au fost evacuati, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce intr-un atelier de reparatii pentru electrocasnice aflat la parterul imobilului a izbucnit un incendiu, potrivit news.ro. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…