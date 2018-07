Stiri pe aceeasi tema

- Codul rosu de inundatii de la sfarsitul saptamanii trecute nu a fost o „alarma falsa”, cursurile de apa din judet, chiar si cele mai mici, facand ravagii. Avertizarea a intrat in vigoare sambata, 30 iunie 2018, la ora 08.35, a vizat bazinele hidrografice Tarlung – bazin mijlociu si inferior…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis sambata dimineata o avertizare Cod rosu de inundatii pentru rauri din bazinul hidrografic Trotus, pe raza judetelor Harghita, Bacau, Covasna si Neamt, valabila pana la ora 24:00, transmite Agerpres. Potrivit ...

- Hidrologii au emis o avertizare cod rosu de inundatii pentru Brasov si Covasna, pe raurile din bazin hidrografic Tarlung, valabila pana sambata seara. Din cauza ruperii digului de protectie de pe paraul Dobarlau, aproximativ 100 de persoane din localitatea Lunca Marcusului, judetul Covasna, vor fi…

- Potrivit reprezentantilor Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte…

- Debitul fluviului Dunarea, la intrare in Romania, se va situa la valoarea de 4.500 mc/s, in perioada urmatoare, sub mediile multianuale estimate pentru lunile iunie si iulie, reiese din prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), publicata duminica.

- Doua orase si trei comune din judetul Maramures au fost date ca exemplu negativ de comisarii de mediu la capitolul salubrizare, pe motiv ca „administratiile publice locale nu s-au implicat in domeniul salubrizǎrii teritoriului" – se precizeaza in raportul Garzii de Mediu. Daca situatia se va mentine,…

- Debitul fluviului Dunarea, la intrarea in tara, va fi in scadere in urmatoarea saptamana, pana la 6.100 metri cubi/secunda (mc/s), valoare sub media multianuala a lunii mai, reiese din prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Aproximativ 200 de saci de deșeuri au fost colectați ieri, in cadrul unei acțiuni de igienizare a cursului de apa in satul Araci, din comuna Valcele, la care au participat circa 100 de persoane, reprezentanți ai diverse instituții, dar și elevi. Acțiunea a fost derulata la inițiativa Sistemului de…