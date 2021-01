Patinoarul artificial de langa arena sportiva Sepsi din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea autoritatilor locale, a fost inchis, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19 in ultimele zile. 'Din pacate, numarul infectarilor in ultimele zile este din nou in crestere, astfel, in interesul comunitatii, suntem obligati sa suspendam programul de patinaj public pe termen nelimitat. Speram sa ne revedem in curand pe patinoar, in siguranta', au scris administratorii bazei sportive pe pagina de Facebook. Patinoarul a fost deschis la mijlocul lunii decembrie, la scurt timp dupa ce Comitetul…