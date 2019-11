Stiri pe aceeasi tema

- Noi cazuri posibile de pesta porcina la mistreti au aparut in judetul Covasna. Numarul cadavrelor de mistreti gasite pe fondurile de vanatoare au ajuns la 20, potrivit Mediafax.Potrivit Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna, la nici o luna dupa primele…

- Doua cazuri noi de pesta porcina au fost confirmate de catre reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) in judetul Satu Mare. In acest sens, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) s-au reunit miercuri, 06 noiembrie 2019, sub coordonarea prefectului…

- Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare (DSV) Covasna a anuntat, marti, confirmarea a inca trei cazuri de pesta porcina africana in zona Baraolt, unde au fost descoperiti, in ultimele zile, mai multi porci mistreti contaminati cu acest virus. Directorul executiv al DSV Covasna, dr. Siko Barabasi Sandor,…

- De asemenea, exista suspiciuni de pesta porcina la alte trei cadavre de porci mistreti, in aceste cazuri fiind asteptate rezultatele analizelor de la laborator. Cazurile au aparut la nici doua saptamani de la confirmarea existentei pestei porcine intr-o exploatatie de porci Mangalita din localitatea…

- Proprietarul exploatatiei de porci Mangalita din localitatea Aita Mare, unde a fost confirmata aparitia unui focar de pesta porcina africana, a fost amendat si nu va primi despagubiri pentru animalele moarte, a precizat miercuri, conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Judetul Salaj se afla in continuare pe lista focarelor de pesta porcina. Conform listei actualizate la inceputul acestei saptamani de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pesta porcina africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 346 de localitați din 26 de…

- Comunicat de presa Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 18.09.2019, ora 12.30, ca Post-ul RACOVIȚA: Doua cazuri confirmate de pesta porcina africana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Conform Autoritatii Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), pesta porcina africana a fost diagnosticata la animale din 316 localitati din 25 de judete, existand 1.108 focare. In alte patru judete exista doar cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 449.452 de porci afectati…