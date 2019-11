"Este o situatie de care, pe de o parte, sunt mandru, pentru ca dupa 15 ani sau 16 ani Sfantu Gheorghe nu mai are nicio datorie catre nicio banca. Dar, in acelasi timp, consider ca este si o situatie ciudata, pentru ca daca nu am trai intr-o tara anormala, unde autoritatilor locale trebuie sa le fie teama ca la sfarsitul anului, daca au bani in conturi, vine guvernul si le ia aceste sume, atunci poate nu am fi platit anticipat acest credit. Am platit anticipat pentru ca ne era teama ca ne vor lua banii la sfarsit de an. (...) Practic, suma care a mai ramas de platit este de circa 15 milioane…