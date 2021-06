Stiri pe aceeasi tema

- Primele semne au aparut deja in Marea Britanie, iar autoritațile avertizeaza ca vor fi afectate in special persoanele care nu s-au vaccinat. Incidența cazurilor noi de Covid-19 inregistreaza la acest moment valori foarte scazute la nivelul intregii țari, insa an ciuda acestei realitați au inceput…

- Astazi, 17 iunie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit Prefecturii: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12580 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12120 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul…

- Premiera de la inceputul pandemiei, in județul Buzau! Duminica a fost ziua in care autoritațile din sanatate nu au inregistrat niciun caz de coronavirus. Astazi, 07 iunie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit Prefecturii:  Numar persoane confirmate pozitiv…

- Astazi, 19 mai 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12490  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11868  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 30 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit Prefecturii: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12214 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11355 Numarul total de decese Covid-19 de la…

- Cazurile de infectare cu Covid-19 au crescut intr-un ritm alarmant timp de opt saptamani consecutive, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Și numarul deceselor este in continua creștere, depașind pragul de trei milioane la nivel global.

- Au fost inregistrate 29 de cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba luni, 19 aprilie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 20.017 de persoane au fost confirmate pozitiv Lista localitaților din care provin persoanele confirmate in ultimele…

- Pana joi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 958.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 856.405 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.115 cazuri noi de persoane…