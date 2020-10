Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a depașit rata de 3 la mia de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe. Astfel, autoritațile au dispus, luni, obligativitatea purtarii maștii de...

- Toate scolile din municipiul Caracal, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori este de 3,17, vor trece in scenariul rosu timp de doua saptamani incepand de vineri, 16 octombrie, a anuntat joi seara Institutia Prefectului Olt, citata de Agerpres . Decizia desfasurarii in sistem online…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, miercuri, rata de 2 la 1.000 de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile au dispus o serie de masuri suplimentare de siguranta, printre care purtarea mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise si in zonele aglomerate aflate…

- Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie. Masca de protecție devine obligatorie in toate spatiile deschise in localitatile unde indicele cazurilor de COVID depaseste 3 la mia de locuitori, a anunțat Raed Arafat,

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis aplicarea de restrictii in comunele Sintereag si Cetate, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, in ultimele 14 zile, rata de 1,5 infectari la mia de locuitori, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Institutia…

- Unitatile de invatamant din doua localitati din judetul Olt trec in scenariul 3 de functionare, care prevede cursuri exclusiv online, dupa cresterea cazurilor de COVID-19. Masura a fost luata in urma declansarii unui focar la un centru de ingrijire si asistenta.Prefectura Olt a transmis joi,…