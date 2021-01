Stiri pe aceeasi tema

- Concursul "Cea mai frumoasa casa impodobita de Craciun", organizat de Primaria orasului Intorsura Buzaului, a fost castigat de familia Stoica din localitate, care a donat Clubului Elevilor banii primiti drept premiu, relateaza Agerpres. Primarul orasului Intorsura Buzaului, Raul Urda, mentioneaza,…

- Premiul pentru „Cea mai frumoasa casa impodobita de Craciun” din Intorsua Buzaului a fost caștigat de Costel Stoica, proprietarul imobiliului situat pe str. Aviatorului nr 18B. Informația a fost potata pe pagina de socializare a primarului orașului Intorsura Buzaului, Raul Urda, care a precizat…

- FOTO| Concursul ”Cea mai frumoasa casa impodobita de Craciun” din Bucium și-a desemnat caștigatorii: Misiune dificila pentru membrii comisiei A patra ediție a concursului dedicat caselor impodobite de Craciun din comuna Bucium, s-a incheiat, Primaria și Consiliul Local Bucium anunțand caștigatorii.…

- Iulian Ghișoiu, un tanar antreprenor de succes din municipiul Sebeș a dat dovada ca spiritul Craciunului este inca viu printre semenii noștri și a donat premiul de 1.500 de lei caștigat la tombola unui restaurant, unei familii nevoiașe din localitatea Petrești . Astfel aceștia vor putea primii cinci…

- Avand in vedere scaderea ratei de incidenta in ultimele zile la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe, si tinand cont de solicitarile venite din partea locuitorilor si a comerciantilor, Primaria si Casa de Cultura „Konya Adam” au decis organizarea unei Piete de Craciun in centrul orasului. Vor fi prezenti…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a renunțat la polițiștii locali care ii pazeau biroul. Zilnic, la postul de paza din fața biroului sau erau repartizați 5 polițiști locali. In plus, edilul a dispus ca personalul care asigura paza Primariei Capitalei sa fie redus de la 27 la 10 persoane. Dupa…

- Nicușor Dan, noul primar general, a anunțat ca in Capitala nu va fi targ de Craciun in aceasta iarna. „Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situație sanitara excepționala. Suntem in situația in care mor medici și personal sanitar, nu ne permitem sa amplificam aceasta…