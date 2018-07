Stiri pe aceeasi tema

- Cotele apelor sunt in scadere pe toate cursurile apelor din judetul Covasna, inclusiv pe Raul Olt, directie in care s-a deplasat unda de viitura de pe Raul Negru, a declarat marti, pentru AGERPRES, directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Covasna, Ioan Ilas. Potrivit acestuia, afluentii raurilor…

- Autoritatile se asteapta ca in urmatoarele ore sa se produca o unda de viitura pe raul Olt. Directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Covasna, ing. Ioan Ilas, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca unda de viitura, care a venit de pe raul Negru, a ajuns in dreptul localitatii Chichis si se deplaseaza…

- Un numar de 24 de localitati din judetul Covasna au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, cele mai grave probleme fiind inregistrate in satele Bacel din comuna Chichis si Lunca Marcusului din comuna Dobarlau, care au fost inundate dupa ce digul de protectie de pe malul drept al raului…

- In cursul acestei dimineți, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Deneș s-a deplasat impreuna cu directorul general al a A.N. „Apele Romane”, Victor Sandu și directorul general adjunct, Dorel – Marcel Dume, in localitațile afectate de inundații din județele Brașov și Covasna. In acest moment au fost evacuate…

- Hidrologii au emis o avertizare cod rosu de inundatii pentru Brasov si Covasna, pe raurile din bazin hidrografic Tarlung, valabila pana sambata seara. Din cauza ruperii digului de protectie de pe paraul Dobarlau, aproximativ 100 de persoane din localitatea Lunca Marcusului, judetul Covasna, vor fi...

- Hidrologii au emis o avertizare cod rosu de inundatii pentru Brasov si Covasna, pe raurile din bazin hidrografic Tarlung, valabila pana sambata seara. Din cauza ruperii digului de protectie de pe paraul Dobarlau, aproximativ 100 de persoane din localitatea Lunca Marcusului, judetul Covasna, vor fi…

- Potrivit reprezentantilor Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte…

- Hidrologii au emis cod roșu de inundații, în aceasta dimineața, pe râurile din bazinele hidrografice Târlung – bazin mijlociu și inferior, în județele Brașov și Covasna, fenomene periculoase putând sa se produca mai ales în zona localitații Bacel, la confluența…