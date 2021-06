Primaria Sfantu Gheorghe solicita Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor relocarea sau vanarea ursului care a atacat sambata un barbat in apropierea statiunii Sugas Bai. Autoritatile locale mentioneaza, intr-un comunicat de presa, ca numarul ursilor a crescut in acest an si in padurile din jurul municipiului Sfantu Gheorghe, mai ales in zona Sugas Bai, iar in cursul zilei de sambata, un barbat in varsta de 50 de ani, care se afla la alergare pe un traseu marcat din zona, a fost atacat de un urs, victima ajungand la spital cu multiple plagi muscate si zgariate in zona capului, a umarului, a…