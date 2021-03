Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Intorsura Buzaului vor sa introduca programul Gastro Local in zona, pentru a promova gastronomia si produsele traditionale si a sprijini dezvoltarea turismului. Primarul orasului Intorsura Buzaului, Raul Urda, a declarat, pentru AGERPRES, ca programul va fi implementat cu…

- Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: „Ma simt ca intr-o birocrație inutila, am intrat in politica pentru a schimba lucrurile. (…) Avem de muncit mult pentru a rezolva aceste lucruri, nu este vina oamenilor ca s-a redirecționat o cerere de aici din 2018. Trebuie sa ducem decizia unde poate fi rezolvata.…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri a anunțat care este starea drumurilor naționale din Regiunea Centru in aceata dimineața. CAROSABIL: Drumuri cu zapada: – DN1 Km 138 +000 159 +600 Predeal {Bv} -Brasov zapada framantata 2 -3 cm– DN7C Km 130 +000 – 140 +000 Balea {Sb} zapada framantata 3-4 cm –…

- Concursul "Cea mai frumoasa casa impodobita de Craciun", organizat de Primaria orasului Intorsura Buzaului, a fost castigat de familia Stoica din localitate, care a donat Clubului Elevilor banii primiti drept premiu, relateaza Agerpres. Primarul orasului Intorsura Buzaului, Raul Urda, mentioneaza,…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Daniel Stan, a declarat, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca daca Executivul insista sa Post-ul TARGOVIȘTE: Viitorul poliției locale sub semnul intrebarii din cauza unei dispoziții din Programul de Guvernare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Emil Boc, presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), afirmat, la RFI, ca explicatiile ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, nu ii ajuta cu nimic pe primari si sunt nesatisfacatoare. Primarul din Cluj-Napoca e nemultumit de ordonanta de urgenta a guvernului care prevede ca administratiile…

- Autoritațile locale pot intra cu forța pe terenurile și in curțile in care se aduna mormane de gunoaie, potrivit unei noi legi, intrate recent in vigoare, informeaza Digi24. Este vorba despre Legea nr. 273/2020, care prevede ca persoanele fizice și juridice ”au obligația” sa asigure ingrijirea cladirilor…