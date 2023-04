Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Covasna, dr. Raduly Istvan, continua seria audiențelor in orașele județului, in prima zi de joi a fiecarei luni. Astfel, joi, 6 aprilie a.c, la ora 12.00, acesta va fi prezent la Primaria Targu Secuiesc unde ii va primi pe cetațenii din municipiu și din localitațile din jur, pentru…

- Deficitul de personal din Primarie și lipsa topografilor intarzie restituirea imobilelor nationalizate in municipiu. La ora actuala mai sunt nerezolvate 157 de notificari din cele aproape 2300 inregistrate in județul Covasna, a precizat purtatorul de cuvant al Primariei Sf.Gheorghe, Vlad Manolachescu:…

- Centrul de Transfuzie Sanguina din Sfantu Gheorghe și Spitalul de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza" din stațiunea Covasna desfașoara astazi, de Ziua Mondiala a Apei, o colecta de sange. Mesajul campaniei din acest an este "Fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume! Fiecare picatura conteaza!",…

- Proiecte de investiții in valoare totala de peste 200 de milioane de euro vor fi lansate in anii 2023-2024, la Sfantu Gheorghe, a declarat primarul municipiului, Antal Arpad. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc saptamana trecuta, primarul a prezentat investițiile care vor fi derulate de…

- Pe parcursul urmatoarelor doua luni si jumatate va organiza o colecta de carte pentru bibliotecile comunale din judetul Covasna. Prima editie a avut loc in anul 2021 si a avut ca scop colectarea de carti pentru 1.500 de copii defavorizati social. Organizatorii s-au gandit ca anul acesta sa stranga carți…

- Mai putin de 10% din impozitele catre bugetul local Sfantu Gheorghe sunt platite online, insa atat numarul platilor, cat si sumele achitate in acest mod sunt in crestere, a declarat, astazi, primarul municipiului Antal Arpad. Edilul a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca aceasta crestere,…

- Și anul acesta va fi unul bogat in evenimente comunitare și culturale la Sfantu Gheorghe. Presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor, primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, și viceprimarul Vargha Fruzsina au prezentat joi, in cadrul unei conferințe de presa comune la Cinema…

- Ziua Culturii Nationale este marcata la Teatrul „Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe printr-un maraton de spectacole, trei dintre acestea fiind realizate de liceeni din judetul Covasna. Maratonul a inceput vineri, la ora 17:00, cu spectacolul „Iubiri Inghetate", realizat de elevii clasei a IX-a a Liceului…