- In acest weekend, in zece sate din Timiș va fi organizat, simultan, un maraton de vaccinare anti-Covid. Echipele mobile vor merge in localitațile din Timiș și vor folosi ser Pfizer și Johnson & Johnson.

- La Biserica Neagra din oras, persoanele care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor fi primite in acorduri de orga si vor putea vizita gratuit lacasul de cult. Vaccinurile folosite sunt Pfizer si Johnson & Johnson.

- Incepand de ieri, in incinta centrului comercial ParkLake, deținut de Sonae Sierra, s-a deschis un centru de vaccinare impotriva Covid-19, in parteneriat cu Primaria Sectorului 3 București. Centrul este situat la primul etaj al mall-ului. Unitatea de vaccinare va avea doua fluxuri de intrare / ieșire,…

- Aproape 150.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost administrate in judetul Hunedoara de la debutul campaniei de imunizare a populatiei si pana in prezent, releva datele statistice publicate miercuri de catre Directia de Sanatate Publica (DSP). Astfel, in cadrul campaniei de vaccinare…

- Circa 60 de angajați ai RATBV S.A. au fost vaccinați astazi contra COVID-19, cu vaccinul Pfizer, in cadrul unui flux de vaccinare organizat de firma noastra, la sediul de pe strada Harmanului, impreuna cu Primaria Municipiului Brașov și Direcția de Sanatate Publica Brașov. Cele 60 de persoane se alatura…

- Directia de Sanatate Publica Neamt incepe, miercuri, proiectul-pilot "Vaccinare fara programare". Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis AGERPRES, cei care doresc se pot vaccina impotriva COVID-19, cu ser Pfizer, fara programare, intre orele 17,00 - 20,00. Campania se deruleaza timp…

- Luni au ajuns 5.928 doze de vaccin impotriva Covid-19 in județul Mureș. Dintre acestea, 4.248 aparțin producatorului Pfizer, 1.360 de doze sunt Astra Zeneca, iar 320 dintre vaccinuri sunt produse de Moderna. CATE PERSOANE S-AU VACCINAT PANA-N 12 .04.2021 Potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș s-au administrat 3.385 vaccinuri: 350 Moderna, 65 AstraZeneca și 2.970 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 53 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 1.646 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a de…