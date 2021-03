Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat in Comisiile parlamentare ca ordinul care reglementeaza numarul de porci care pot fi crescuti in gospodarie ar opri activitatea ilegala a samsarilor, care „poarta porcii domestici in portbagaj raspandind boala (peste porcina - n. r.)”.

- Focar de pesta porcina africana confirmat in localitatea Orțișoara, dupa ce inspectorii sanitar-veterinari au descoperit in gospodaria unui localnic 57 de porci bolnavi. Au fost stabilite zonele de protecție in jurul focarului.

- Pesta porcina africana a fost confirmata in doua gospodarii din localitatea Dumbraveni, sase animale din cele doua exploatatii fiind sacrificate, a informat, marti, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea. ‘In data de 08.02.2021, a fost confirmata prezenta virusului…

- Peste 30 de porci din comuna botosaneana Cosula vor fi sacrificati in cursul zilei de marti, in urma inregistrarii unui focar de pesta porcina africana (PPA), a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, prefectul Dan Nechifor. Potrivit acestuia, decizia de ucidere a animalelor a fost adoptata, luni…

- Ministrul Agriculturii, despre limitarea numarului de porci in gospodarii: „Daca nu respectam niște reguli dure nu vom scapa niciodata de aceasta pesta porcina africana” Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a recunoscut faptul ca ordinul privind biosecuritatea in ferme este unul…

- Comuna Nușeni are INCA TREI focare de pesta porcina. Asta dupa ce acum doua saptamani a aparut primul focar. Primarul comunei acuza cetațenii ca nu au ascultat de autoritați și n-au respectat masurile. In 8 ianuarie, autoritațile județene anunțau exisența unui focar de pesta porcina domestica intr-o…

- Medicii veterinari au confirmat un focar de pesta porcina africana, la un porc domestic. Porcul bolnav a fost descoperit intr-o exploatatie nonprofesionala din localitatea Colonta Mica, au anuntat veterinarii. Asadar, daca pana acum boala a fost descoperita doar la mistreti, acesta este primul caz,…

- Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Colonia Mica, aparținatoare de Faget, unde a fost gasit un cadavru de porc domestic. Prefectul județului Timiș, Liliana Oneț, a convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor, care a decis ca alți șapte…