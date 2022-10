Stiri pe aceeasi tema

Filme documentare produse in Romania, Polonia, Germania, Franta au fost premiate, sambata, la cea de-a 29-a editie a festivalului Astra Film de la Sibiu, care se incheie duminica, pentru povesti dramatice si emotionante, relevante la nivel global.

Filmul "Metronom", regia Alexandru Belc, pelicula care a castigat premiul pentru regie Un Certain Regard la Cannes 2022, va fi prezentat in deschiderea Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 21 si 30 octombrie.

Un numar de 21 de tineri scenografi, arhitecti si designeri din Romania, Grecia, Franta si Ungaria vor participa la Programul international de scenografie, etapa intai a festivalului DbutanT, ce se va desfasura in localitatea Ovidiu, in perioada 19 - 24 septembrie, a informat, miercuri, Teatrul de…

Prima editie a Festivalului de Film Chinezesc in Romania se va desfasura in perioada 1 - 8 octombrie, la Cinematograful Union din Bucuresti, unde vor fi proiectate pelicule ale celor mai mari regizori din aceasta tara.Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, marti, AGERPRES, la deschidere…

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis doua atentionari Cod portocaliu de inundații pentru rauri din 19 județe. Alertele sunt in vigoare de vineri ora 13.00 pana sambata ora 16.00,respectiv vineri ora 20.00- sambata ora 24.00. Alte rauri sunt sub doua avertizari Cod galben.…

Cateva sute de cavaleri, domnite si papusari din Romania, Ungaria, Turcia, Ucraina si Republica Moldova participa la cea de-a XIV-a editie a Festivalului de Arta Medievala ''Stefan cel Mare'', in municipiul Suceava, potrivit Agerpres.

Ministrul Energiei Virgil Popescu a precizat ca Primaria Municipiului Bucuresti este cea mai bogata primarie din Romania, iar ministerul, prin Elcen, a sprijinit mereu PMB in vederea furnizarii agentului termic in Capitala si o va face in continuare. „Problema Primariei Capitalei si a Termoenergeticii…

Ambasadorul Statului Israel, David Saranga, a fost prezent duminica la Crit, in ultima zi a Festivalului "Saptamana Haferland", el apreciind atmosfera de "toleranta si multiculturalitate".