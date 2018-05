Cotroceni, episodul 2: Cantacuzino, ctitorul luminat din alte veacuri

Stiri pe aceeasi tema

- Armand Assante, celebrul actor american in varsta de 68 de ani va aparea in serialul romanesc ”Las Fierbinți”. Episodul in care Armand Assante va juca un rol secundar va fi difuzat joi, 19 aprilie. Armand Assante nu este intamplator in Romania, pentru ca este protagonistului lungmetrajului romanesc…

- Printre cei care au jucat un rol important in realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 se numara si protopopul Vasile L. Pop, cel care si-a dedicat aproape cinci decenii din viata bisericii si neamului romanesc.

- Cand vine vorba de petrecut in cluburi de fițe, nu mai exista dușmanii. Nici chiar intre steliști și dinamoviști. Fiul lui Cristi Borcea, Patrick, și ginerele lui Meme Stoica, Dan Petrache, impart chiar și aceeași limuzina pusa la dispoziție de milionarul dinamovist. Episodul s-a petrecut chiar in clubul…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la dezbaterea "Romania la Centenar", organizata de Administratia Prezidentiala, la Palatul Cotroceni. "La inceputul anului dedicat aniversarii Marii Uniri, presedintele Romaniei si participantii la dezbatere vor discuta despre viziunea marcarii…

- Lora a fost deranjata dupa ce Liviu Varciu a spus anumite cuvinte urate despre ea in reality-show-ul Asia Express. Lora a vorbit și despre episodul „panarama perversa”, cantareața afirmand ca cineva i-a spus ca ar fi numit-o așa Liviu Varciu. „Liviu m-a injurat in momentul ala, eu aveam un turban pe…

- Oana Florea, președintele comisiei parlamentare care a anchetat episodul ”sufrageria lui Gabriel Oprea”, vine, vineri, la ora 11.00, la interviurile Libertatea LIVE . Deputatul PSD va vorbi despre concluziile comisiei speciale a Parlamentului, despre audierile persoanelor publice implicate in seara…